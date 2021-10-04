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Килиан Мбаппе: я счастлив в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе: я счастлив в «ПСЖ»
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом с клубом. Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил множество предложений «ПСЖ» подписать новое соглашение. При этом француз признался, что действительно просил продать его летом.

«Я просил отпустить меня в июле, да, это так. Но неправда, что я отклонил семь предложений продлить контракт. «ПСЖ» дал мне многое. Я всегда был счастлив здесь в течение четырёх последних лет. Я и сейчас счастлив», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Ожидается, что форвард не станет подписывать новое соглашение и перейдёт в «Реал» в качестве свободного агента. Мадридцы пытались приобрести нападающего во время межсезонья, но так и не договорились с «ПСЖ».

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