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Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы

Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы. Из-за повреждения Головин не сможет принять участие в матчах квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в октябре.
Футболисту сделали МРТ, полузащитнику диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Такую же травму Головин получил в матче с Кипром.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

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