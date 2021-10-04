«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Сульшеру

«Манчестер Юнайтед» не планирует в ближайшее время менять тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, руководство клуба доверяет нынешнему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру.
«В «Манчестер Юнайтед» ожидают улучшения результатов. Но у клуба нет планов по замене Сульшера. Не было контактов с другими специалистами. В клубе всё ещё уверены, что Сульшер отлично подходит под этот проект.
В клубе нет паники. Там понимают, что Сульшеру нужно время, чтобы команда набрала форму. Потребуется время, чтобы вписать в команду Роналду и адаптировать игру под него. Также время требуется Варану и Санчо. Именно Сульшера в «Манчестер Юнайтед» хотят видеть на посту главного тренера. В «Юнайтед» дают понять, что не ведут переговоров с какими-либо тренерами», — сказал Романо во время подкаста Here we Go.
- 4 октября 2021
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:29
-
14:16
-
14:15
-
13:58
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
10:14