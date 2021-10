«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Сульшеру

«Манчестер Юнайтед» не планирует в ближайшее время менять тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, руководство клуба доверяет нынешнему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру.

«В «Манчестер Юнайтед» ожидают улучшения результатов. Но у клуба нет планов по замене Сульшера. Не было контактов с другими специалистами. В клубе всё ещё уверены, что Сульшер отлично подходит под этот проект.

В клубе нет паники. Там понимают, что Сульшеру нужно время, чтобы команда набрала форму. Потребуется время, чтобы вписать в команду Роналду и адаптировать игру под него. Также время требуется Варану и Санчо. Именно Сульшера в «Манчестер Юнайтед» хотят видеть на посту главного тренера. В «Юнайтед» дают понять, что не ведут переговоров с какими-либо тренерами», — сказал Романо во время подкаста Here we Go.