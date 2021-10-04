20-летний вратарь «Динамо» Будачёв: у меня нет машины, это роскошь

20-летний вратарь московского «Динамо» и молодёжной сборной России Иван Будачёв признался, что старается правильно распоряжаться деньгами и не делать дорогих покупок.
«Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всё сам изучал. Профессия футболиста — это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет — закончится определённый этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лёгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться», — приводит слова Будачёва «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Будачёв выступает за «Динамо-2» в ФНЛ-2. В 9 матчах голкипер пропустил 7 мячей.
- 4 октября 2021
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:29
-
14:16
-
14:15
-
13:58
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
11:44
-
11:44
-
11:40