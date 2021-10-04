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20-летний вратарь «Динамо» Будачёв: у меня нет машины, это роскошь

20-летний вратарь «Динамо» Будачёв: у меня нет машины, это роскошь
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20-летний вратарь московского «Динамо» и молодёжной сборной России Иван Будачёв признался, что старается правильно распоряжаться деньгами и не делать дорогих покупок.

«Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всё сам изучал. Профессия футболиста — это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет — закончится определённый этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лёгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться», — приводит слова Будачёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Будачёв выступает за «Динамо-2» в ФНЛ-2. В 9 матчах голкипер пропустил 7 мячей.

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