РФС подтвердил, что Головин не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сможет сыграть в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за травмы, сообщается на официальном сайте РФС.

Футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила травму мышцы бедра. Такую же травму Головин получил в матче с Кипром. Восстановление Головина займёт около трёх недель.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.