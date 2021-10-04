В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о запрете массовых мероприятий в России

В Роспотребнадзоре прокомментировали опубликованную ранее информацию, согласно которой в России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вводится запрет на массовые мероприятия.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, новые ограничения в России не вводились. Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов.

В настоящее время в каждом регионе действуют собственные правила допуска болельщиков на футбольные матчи. В зависимости от обстановки в том или ином регионе местные власти допускают определённый процент зрителей на трибуны.

После 10 туров в РПЛ лидирует «Зенит», набравший 23 очка. Второе место занимает «Динамо» (19). Чемпионат России возобновится после паузы на матчи сборных.