В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о запрете массовых мероприятий в России

В Роспотребнадзоре прокомментировали опубликованную ранее информацию, согласно которой в России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вводится запрет на массовые мероприятия.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, новые ограничения в России не вводились. Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов.
В настоящее время в каждом регионе действуют собственные правила допуска болельщиков на футбольные матчи. В зависимости от обстановки в том или ином регионе местные власти допускают определённый процент зрителей на трибуны.
После 10 туров в РПЛ лидирует «Зенит», набравший 23 очка. Второе место занимает «Динамо» (19). Чемпионат России возобновится после паузы на матчи сборных.
- 4 октября 2021
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