Сын Уэйна Руни забил 4 гола в матче детских команд «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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Кай Руни, сын знаменитого форварда Уэйна Руни, забил 4 гола в матче детских команд «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Об этом 11-летний мальчик рассказал в своём «инстаграме».
«Проиграли 4:5. Я забил все 4 гола», — написал Кай Руни.
Фото: «Инстаграм» Кая Руни
Кай Руни выступает за академию «Манчестер Юнайтед» с декабря 2020 года. Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «красных дьяволов». В составе манкунианцев форвард стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги. В 2008 году Уэйн выиграл Лигу чемпионов. Руни является главным тренером «Дерби Каунти».
Фото можно посмотреть на странице Уэйна Руни в «Инстаграме».
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