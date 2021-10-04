Сын Уэйна Руни забил 4 гола в матче детских команд «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Кай Руни, сын знаменитого форварда Уэйна Руни, забил 4 гола в матче детских команд «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Об этом 11-летний мальчик рассказал в своём «инстаграме».

«Проиграли 4:5. Я забил все 4 гола», — написал Кай Руни.

Фото: «Инстаграм» Кая Руни

Кай Руни выступает за академию «Манчестер Юнайтед» с декабря 2020 года. Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «красных дьяволов». В составе манкунианцев форвард стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги. В 2008 году Уэйн выиграл Лигу чемпионов. Руни является главным тренером «Дерби Каунти».

Фото можно посмотреть на странице Уэйна Руни в «Инстаграме».

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»