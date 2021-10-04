Доннарумма: я приехал в «ПСЖ», чтобы играть

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о собственной адаптации в парижском клубе. Также Доннарумма признался, что поддерживает связь с наставником «Милана» Стефано Пиоли. До перехода в «ПСЖ» Доннарумма защищал цвета «Милана».
«Риск потерять место в сборной из-за нехватки практики в клубе? Нет проблем. Я приехал в Париж, чтобы играть.
Но это нормально, что пока я играю мало. Уверен, что скоро всё будет отлично. Никаких проблем, связанных со сборной, нет.
Я продолжаю двигаться по выбранному пути. Надеюсь, что всё сложится.
Рад, как складываются дела у «Милана». Я всегда буду фанатом клуба. Рад за Пиоли, мы с ним регулярно общаемся.
За последние два с половиной месяца я существенно прибавил. Я стал взрослее как личность», — цитирует Доннарумму Football Italia.
- 4 октября 2021
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:29
-
14:16
-
14:15
-
13:58
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
11:44
-
11:44
-
11:40