Доннарумма: я приехал в «ПСЖ», чтобы играть

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о собственной адаптации в парижском клубе. Также Доннарумма признался, что поддерживает связь с наставником «Милана» Стефано Пиоли. До перехода в «ПСЖ» Доннарумма защищал цвета «Милана».

«Риск потерять место в сборной из-за нехватки практики в клубе? Нет проблем. Я приехал в Париж, чтобы играть.

Но это нормально, что пока я играю мало. Уверен, что скоро всё будет отлично. Никаких проблем, связанных со сборной, нет.

Я продолжаю двигаться по выбранному пути. Надеюсь, что всё сложится.

Рад, как складываются дела у «Милана». Я всегда буду фанатом клуба. Рад за Пиоли, мы с ним регулярно общаемся.

За последние два с половиной месяца я существенно прибавил. Я стал взрослее как личность», — цитирует Доннарумму Football Italia.