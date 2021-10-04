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Полузащитник «Эвертона» рассказал, как упрашивал Криштиану Роналду подарить футболку

Полузащитник «Эвертона» рассказал, как упрашивал Криштиану Роналду подарить футболку
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Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд, забивший гол в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), рассказал о своей беседе с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду после игры.

«Я поставил перед собой цель: не уеду с «Олд Траффорд» без футболки Криштиану Роналду. Вы могли видеть, что после финального свистка я подбежал к нему. Не знаю, что он бормотал себе под нос, но это было не на английском. Он бормотал на португальском.

Я три или четыре раза попросил его футболку. В итоге он сдался и сказал, что отдаст её позже. Мне пришлось ждать в раздевалке. К счастью, человек, который отвечает за экипировку, принёс её мне. Я буду хранить эту футболку», — цитирует Таунсенда talkSPORT.

Видео гола Эндроса Таунсенда

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