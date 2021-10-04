«Отличная работа, Спаллеттоне!» Моуринью пошутил со Спаллетти
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оказался в одной студии с наставником «Наполи» Лучано Спаллетти. Обе команды одержали победы в своих матчах в 7-м туре Серии А. На перерыв на матчи сборных специалисты ушли в хорошем настроении.
«Отличная работа, Спаллеттоне! Ты что, хочешь выиграть все матчи?» — сказал Моуринью.
«Осторожнее! Ты опасен», — ответил Спаллетти.
«На мой взгляд, ты должен проиграть следующий гостевой матч», — заключил Моуринью.
В 9-м туре «Наполи» сыграет в гостях с «Ромой». Этот матч станет следующим гостевым для неаполитанцев. Они возглавляют турнирную таблицу Серии А, одержав семь побед подряд.
«Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице. Римляне в нынешнем сезоне набрали 15 очков.
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