Шервуд: скучный «Арсенал» вернулся, команда должна быть более гибкой
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Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд поделился мнением о матче 7-го тура АПЛ, в котором «Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом» со счётом 0:0. Шервуд раскритиковал наставника «Арсенала» Микеля Артету за скучную игру «канониров».
«Арсенал» совершенно не имеет понятия, как играть длинными передачами. Им нужно быть более гибкими. Предыдущий матч с «Тоттенхэмом» был очень важным, большая игра. Но теперь мы вернулись к скучному прежнему «Арсеналу». Матч был скучным, «Арсенал» был скучным», — цитирует Шервуда Metro.
«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков. «Брайтон» занимает 6-е место, набрав 14 очков.
Следующие матчи команды проведут после паузы на игры сборных.
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