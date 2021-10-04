Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» объявил о переходе Орье, который ранее разорвал контракт с «Тоттенхэмом»

«Вильярреал» объявил о переходе Орье, который ранее разорвал контракт с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье продолжит карьеру в Испании. Пресс-служба «Вильярреала» сообщила, что игрок подписал контракт с клубом.

Соглашение подписано на один год с возможностью продления до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что 3 октября ивуарийский защитник был замечен на трибунах домашнего стадиона «жёлтой субмарины» во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не исключил возможность подписания защитника.

«Тоттенхэм Хотспур» расторг контракт с защитником. В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб футболист пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».

Новость по теме
«Вильярреал» подготовил для Орье трёхлетний контракт, футболист находится в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021