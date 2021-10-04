«Вильярреал» объявил о переходе Орье, который ранее разорвал контракт с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье продолжит карьеру в Испании. Пресс-служба «Вильярреала» сообщила, что игрок подписал контракт с клубом.

Соглашение подписано на один год с возможностью продления до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что 3 октября ивуарийский защитник был замечен на трибунах домашнего стадиона «жёлтой субмарины» во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не исключил возможность подписания защитника.

«Тоттенхэм Хотспур» расторг контракт с защитником. В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб футболист пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».