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Тренер «Нюрнберга» Клаус прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»

Тренер «Нюрнберга» Клаус прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»
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Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локомотива».

«Я впервые слышу об этом», — цитирует Клауса Nordbayern. Спортивный директор «Нюрнберга» Дитер Хеккинг также заявил, что у него нет информации об интересе московского клуба к Клаусу.

Клаус – кандидат руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника. Сейчас немецкий специалист занимает пост главного тренера в «Нюрнберге». Роберт хорошо знаком Рангнику по совместной работе в «РБ Лейпциг». Напомним, нынешний наставник «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив».

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