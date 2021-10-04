«Барселона» приостановила переговоры о новом контракте с Серхи Роберто

Каталонская «Барселона» приостановила переговоры о продлении действующего соглашения с защитником клуба Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope.



По сообщениям источника, ранее руководство каталонцев предложило защитнику продлить контракт на два сезона. Несмотря на первоначальные договорённости, «Барселона» приостановила переговоры о продлении контракта. На данный момент возобновление диалога о новом соглашении не планируется.



Представитель футболиста Хосеп Мария Оробитг подтвердил, что переговоры зашли в тупик, но отметил, что они могут в любое время возобновиться.



Контракт Роберто с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в шести матчах «Барселоны», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме Защитник «Барселоны» Серхи Роберто согласился на понижение зарплаты