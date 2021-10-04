Сериал «Тед Лассо» заключил сделку с английской Премьер-лигой

Создатели сериала «Тед Лассо» подписали соглашение с английской Премьер-лигой стоимостью $ 680 тыс., сообщает The Athletic. По этой сделке в сериале появится лицензионный контент, относящийся к чемпионату Англии: архивные видео, логотипы, форма клубов и кубок чемпиона страны.

В первых двух сезонах «Теда Лассо» лишь несколько клубов были представлены официально: команда «Ричмонд», которую и тренирует Тед Лассо, играла против «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и нескольких клубов Чемпионшипа. Однако все игроки этих клубов были выдуманными.

Сериал «Тед Лассо» — это проект Apple TV+, первый сезон которого вышел в августе 2020 года. Учитывая большую популярность и положительные отзывы, Apple продлила сериал сразу на два сезона. В одном из эпизодов второго сезона сыграли Тьерри Анри и Гари Линекер.