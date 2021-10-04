УЕФА и женские лиги Европы выступили с критикой планов проведения ЧМ каждые два года

УЕФА совместно с ведущими европейскими женскими лигами выступил с заявлением о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Предлагаемые ФИФА планы проведения чемпионатов мира среди мужчин и женщин каждые два года будут иметь серьёзные и пагубные спортивные, экономические, социальные и многие другие последствия. Они коренным образом изменят ход и развитие женского футбола. Быстрый и избирательный характер процесса консультаций и почти согласованные предложения не позволили тщательно обдумать изменения и адекватно оценить возможные необратимые последствия.

Симбиотические отношения между всеми сферами мирового футбола, позволяющие профессиональному, любительскому и массовому футболу в мужских и женских клубах и национальных сборных процветать, требуют детального и взвешенного обдумывания перед принятием каких-либо окончательных решений относительно будущего календаря международных матчей среди мужчин и женщин. На сегодняшний день этот процесс ещё не состоялся.

Отметим, что это никоим образом не касается защиты Европой своей позиции и не является вопросом противостояния национальных сборных и клубного футбола. Наши оговорки основаны на нашем стремлении к сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию, которое даёт женщинам и девочкам лучшие условия для игры на всех уровнях. Никто не имеет большего понимания всех трудностей, чем те, кто ежедневно развивает игру — клубы, лиги, игроки и тренеры — в дополнение к руководящим органам на уровне конфедерации, национальном и региональном уровнях.



Мы стремимся к тому, чтобы ФИФА участвовала в подлинном, совместном и открытом обсуждении со всеми соответствующими футбольными органами и заинтересованными сторонами для оценки стадии развития женской игры и её связи с мужским футболом», — говорится в заявлении УЕФА.

Среди женских лиг, подписавших заявление, — датская, английская, немецкая, финская, итальянская, нидерландская, румынская, шведская и швейцарская лиги.

В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.