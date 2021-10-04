Соболев: главное, что «Спартак» победил в матче с «Ахматом», пусть при не лучшей игре

«Спартак» опубликовал видео с нарезкой моментов матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1). В подборку вошло интервью форварда команды Александра Соболева, который стал автором единственного гола.

«Чувствую, что груз упал с плеч после гола? Нет, не чувствую, просто забил — и мы выиграли, это самое главное. Все мы знали, что матч будет очень тяжёлым. Прошло всего два дня после игры в Неаполе. Было тяжело. Но главное, что мы выиграли при не самой лучшей игре. И это гораздо важнее, чем хорошая игра.

Давило ли, что я — один оставшийся в заявке нападающий? Да нет. Просто хотел работать, набирать форму, нужно было забить. Нужно работать-работать — и всё будет отлично», — сказал Соболев клубной пресс-службе.