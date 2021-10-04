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«Хетафе», набравший одно очко с начала чемпионата, уволил главного тренера

«Хетафе», набравший одно очко с начала чемпионата, уволил главного тренера
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Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, уволен с поста главного тренера «Хетафе», сообщает клубная пресс-служба на официальном сайте команды.

«Хетафе принял решение, что Мичел и члены его тренерского штаба больше не будут руководить первой командой, о чём им сегодня сообщил совет директоров.

Мы благодарим их за приверженность и профессионализм, которые они проявили с момента своего прихода в клуб, а также за их бесконечную самоотверженность», — написала пресс-служба «Хетафе».

Напомним, Мичел возглавил команду в июле 2021 года. Ранее эту должность занимал Хосе Бордалас, который сейчас трудится в «Валенсии».

После восьми туров в испанской Примере «Хетафе» располагается на 20-м месте в турнирной таблице с одним очком в активе.

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