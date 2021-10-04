«Хетафе», набравший одно очко с начала чемпионата, уволил главного тренера

Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, уволен с поста главного тренера «Хетафе», сообщает клубная пресс-служба на официальном сайте команды.
«Хетафе принял решение, что Мичел и члены его тренерского штаба больше не будут руководить первой командой, о чём им сегодня сообщил совет директоров.
Мы благодарим их за приверженность и профессионализм, которые они проявили с момента своего прихода в клуб, а также за их бесконечную самоотверженность», — написала пресс-служба «Хетафе».
Напомним, Мичел возглавил команду в июле 2021 года. Ранее эту должность занимал Хосе Бордалас, который сейчас трудится в «Валенсии».
После восьми туров в испанской Примере «Хетафе» располагается на 20-м месте в турнирной таблице с одним очком в активе.
- 4 октября 2021
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