Петраков — о травме Зинченко: сам виноват. Не умеешь просить замену — будешь лечиться

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не смогут сыграть в матче с Финляндией.
«Серьёзные кадровые потери, но без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали — приводящая мышца. Сколько нужно времени на восстановление, не знаю. Виталий Буяльский — я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ — две недели, тоже надрыв приводящей мышцы.
Дениса Бойко не будет в сборной по семейным обстоятельствам. Не могу сказать по поводу Игоря Харатина — он ещё в дороге. Андрей Ярмоленко ещё едет. А так всех в обойме будет 24 человека.
Зинченко? Мы с Сашей разговаривали. Он очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то после 8-10 октября. Он сам виноват — с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер — не умеет просить замену. Говорю, не умеешь — будешь лечиться. Саши будет очень не хватать — очень порядочный человек», — сказал Петраков на пресс-конференции.
Петраков ранее определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. 9 октября Украина сыграет в гостях с Финляндией, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
- 4 октября 2021
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