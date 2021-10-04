Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Англии — о Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»: это преступление

Экс-игрок сборной Англии — о Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»: это преступление
Комментарии

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера оставить нападающего Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

«То, что Роналду не вышел в старте — преступление. Нужно, чтобы играл лучший состав. Всё равно на следующей неделе будет перерыв на матчи сборных. Зачем нужно было давать отдых своим игрокам перед международным перерывом?

Уле сделал всё совершенно неправильно.

В то время, когда Бенитес управлял своей командой, рассчитывая одержать победу в матче, Сульшер смеялся на боковой линии. Это показывает, что его устраивает ничья — «Манчестер Юнайтед» не должен быть доволен ничьей дома с «Эвертоном», — цитирует Агбонлахора Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился вничью со счётом 1:1.

После семи туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Новость по теме
Фердинанд — о Роналду: видели ли вы когда-то, чтобы лучшего бомбардира убирали из состава?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021