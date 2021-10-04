Экс-игрок сборной Англии — о Роналду в запасе на матч с «Эвертоном»: это преступление

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера оставить нападающего Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».
«То, что Роналду не вышел в старте — преступление. Нужно, чтобы играл лучший состав. Всё равно на следующей неделе будет перерыв на матчи сборных. Зачем нужно было давать отдых своим игрокам перед международным перерывом?
Уле сделал всё совершенно неправильно.
В то время, когда Бенитес управлял своей командой, рассчитывая одержать победу в матче, Сульшер смеялся на боковой линии. Это показывает, что его устраивает ничья — «Манчестер Юнайтед» не должен быть доволен ничьей дома с «Эвертоном», — цитирует Агбонлахора Manchester Evening News.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился вничью со счётом 1:1.
После семи туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
- 4 октября 2021
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