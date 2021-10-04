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Тренер сборной Украины: меня две недели обливали грязью, но спасибо — я стал сильнее

Тренер сборной Украины: меня две недели обливали грязью, но спасибо — я стал сильнее
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился мнением об отношении журналистов к его персоне.

«Вместо того чтобы поддержать человека, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью… Очень многие. И вы их всех прекрасно знаете. Ещё раз хочу сказать — спасибо вам большое. Вы меня только сделали сильнее.

За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно – вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. У меня мотивация такая сейчас сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс.

Я уже не читаю прессу. Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям», – сказал Петраков на пресс-конференции.

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