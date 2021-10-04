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Давид Трезеге: Кьеза — самый главный игрок этого «Ювентуса»

Давид Трезеге: Кьеза — самый главный игрок этого «Ювентуса»
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Легендарный нападающий туринского «Ювентуса» Давид Трезеге высказал мнение по поводу нападающего Федерико Кьезы.

«Федерико — самый главный игрок этого «Ювентуса». Он не так много думает, но он очень работоспособный. «Ювентус» с Кьезой и без него — это две разные команды.

Разумеется, Кьеза не классический центрфорвард. Он очень любит пространство, ему нравится набирать ширину, поэтому он никогда не будет футболистом вроде Осимхена. По мне, это вингер или второй нападающий.

Федерико получает удовольствие от игры. Даже когда он совершает ошибки, кажется, что он получает удовольствие. Ему стоит научиться, как лучше контролировать себя по ходу игры, передвигаться по полю и понимать своих одноклубников. Всё это придёт со временем», — приводит слова Трезеге La Gazzetta dello Sport.

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