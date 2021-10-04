«Локомотив» хочет снизить сумму неустойки по разрыву контракта с Марко Николичем

Московский «Локомотив» пытается снизить сумму неустойки по разрыву контракта с Марко Николичем, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Напомним, ранее стало известно, что руководство железнодорожников приняло решение о расставании с тренером.
Сумма неустойки с сербским специалистом составляет € 3 млн. Это безусловная выплата, которая не зависит от результатов. Сам Николич желает получить положенное полностью и не собирается идти навстречу клубу.
«Локомотив» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Ростову» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне в чемпионате России. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице. Также железнодорожники выступают в Лиге Европы. После двух туров московский коллектив идёт на 4-м месте в группе Е, имея в своём активе 1 очко.
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