Жиго: в матче с «Ахматом» играли как одно целое, бились друг за друга

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ над «Ахматом» (1:0).

«Соболев забил и, как мне кажется, заслужил приз лучшему игроку. Главное — это победа. Мы играли как одно целое, бились друг за друга. И это для меня на первом месте. Побеждать, дарить эмоции болельщикам «Спартака» — самое важное!» — сказал Жиго в видео на YouTube-канале «Спартака».

3 октября «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.



Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче на 41-й минуте. Форвард убежал один на один с вратарём соперника и уверенно воспользовался своим шансом. Результативную передачу на Соболева оформил защитник Руслан Литвинов. А на 68-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев не смог реализовать пенальти.