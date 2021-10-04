Максим Калиниченко: пауза на сборные — манна небесная для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу состояния красно-белых.
«Рано говорить о выходе «Спартака» из кризиса, ведь здоровых футболистов, которые сегодня соответствуют обойме, осталось человек 13. На сегодняшний день мы можем говорить, что Руй Витория себя обезопасил от нападок. Он вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Он попробовал в четыре — не получилось.
Сейчас «Спартак» выглядит довольно неплохо физически. Команда деловито отстояла победу в матче с «Ахматом», сыграли на опыте, у колючего «Ахмата», который хорошо играет на контратаках, практически ничего не получилось. Что касается Бакаева, у него сейчас очень хорошо получалось в последних трёх играх, он играет в охотку и видно, что соскучился по своей хорошей форме. Он играет так, как приблизительно играл в начале. Он не передерживает мяч, если надо отдать — отдаёт, надо протащить — протащит. На этой уверенности он пошёл бить пенальти.
Пауза на сборные — манна небесная для «Спартака», потому что у команды куча травмированных игроков, — сказал Калиниченко в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».
- 4 октября 2021
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