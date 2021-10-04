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«Он ещё легко отделался». Чеченский болельщик рассказал, за что избили фаната «Спартака»

«Он ещё легко отделался». Чеченский болельщик рассказал, за что избили фаната «Спартака»
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Болельщик футбольного клуба «Ахмат», присутствовавший 3 октября на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским клубом и «Спартаком»(0:1), рассказал, почему избили одного из фанатов московского клуба.

«Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и всевышнего. Никто не позволит так себя вести, где бы он ни был: ни в Грозном, ни там где-то в Воронеже. Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался.

Ничего страшного не произошло, ему не требовалась медицинская помощь. Он прекрасно орал и кричал. Был живее всех живых», — приводит слова болельщика News.ru.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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