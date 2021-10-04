Ван Гал — о деле Промеса: не думаю, что вызову в сборную игрока в такой ситуации

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал невызов нападающего Квинси Промеса в национальную команду.
«Когда игрок связан с таким делом, ему намного труднее сосредоточить внимание на игре. В России он далёк от этого, но в Нидерландах — очень близок. Я наблюдал за тем, как Квинси играет в московском «Спартаке». Не думаю, что вызову в сборную игрока, который находится в такой ситуации», — цитирует ван Гала Netherland News Live.
В официальном «твиттере» сборной Нидерландов по футболу ранее был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. Напомним, сборная Нидерландов 8 октября сыграет с Латвией и 11-го — с Гибралтаром.
Сообщалось, что во время вечеринки в семье Промеса один из его родственников был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту Промеса. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
- 4 октября 2021
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