Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с помощником Сульшера

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с помощником Сульшера
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» продлил действующее соглашение с ассистентом главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера Майком Филаном, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Новый контракт Филана с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2024 года. Предыдущее соглашение специалиста с клубом истекало в июне 2022 года.

Филан стал помощником Сульшера в мае 2019 года. До этого он трудился в тренерском штабе первой команды. С 2003 по 2013 год специалист работал с молодёжными командами «красных дьяволов».

В бытность игроком Филан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1989 по 1994 год. В составе манкунианцев англичанин стал обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии, победителем Кубка обладателей кубков УЕФА, обладателем Кубка Лиги и двукратным чемпионом английской Премьер-лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021