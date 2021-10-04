«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с помощником Сульшера

«Манчестер Юнайтед» продлил действующее соглашение с ассистентом главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера Майком Филаном, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».



Новый контракт Филана с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2024 года. Предыдущее соглашение специалиста с клубом истекало в июне 2022 года.

Филан стал помощником Сульшера в мае 2019 года. До этого он трудился в тренерском штабе первой команды. С 2003 по 2013 год специалист работал с молодёжными командами «красных дьяволов».



В бытность игроком Филан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1989 по 1994 год. В составе манкунианцев англичанин стал обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии, победителем Кубка обладателей кубков УЕФА, обладателем Кубка Лиги и двукратным чемпионом английской Премьер-лиги.