Бывший игрок «Фиорентины»: Кокорин напоминает мне кого угодно, только не футболиста
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Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).
«До счёта 1:2 казалось, что «Фиорентина» в игре. Даже было ощущение, что она может её выиграть. Первый тайм сыграли хорошо, единственной проблемой была слишком высокая защита. Итальяно стоит обратить на это внимание, потому что становится сложно качественно играть с такими быстрыми игроками, как Осимхен. В целом это хорошее начало сезона, мы должны быть очень рады пятому месту. «Фиорентина» играет хорошо, мы весело проводим время. Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — цитирует Орландо Violanews.
Новость по теме«Фиорентина» уступила «Наполи», Кокорин вышел на поле в концовке
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