«Барселона» должна ещё € 115 млн за совершённые трансферы

Каталонская «Барселона» должна предыдущим клубам некоторых своих игроков € 115 млн за ранее совершённые трансферы, сообщает Marca с ссылкой на 2Playbook.
По сообщениям источника, в среду, 6 октября, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ревертер представят прессе результаты последнего аудиторского отчета клуба, и это одна из деталей, которая стала известна заранее.
Несмотря на то, что долги каталонцев перед другими клубами сократились на 28,4 %, «Барселона» должна € 115 млн.
Сине-гранатовые должны € 39 млн. «Ювентусу» за подписание Миралема Пьянича, € 32 млн. «Аяксу» за переход Френки де Йонга и ещё € 16 млн. «Барселона» должна выплатить амстердамскому клубу за трансфер Серджино Деста. Также «Барселоне» нужно заплатить € 13 млн. «Ливерпулю» за переход Филиппе Коутиньо.
После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.
- 4 октября 2021
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