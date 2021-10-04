«Я величайший. Помни это». Усэйн Болт обратился к Златану Ибрагимовичу

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт записал ролик с обращением к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу в связи с его днём рождения. Видео было опубликовано в «твиттере» итальянского клуба. Вчера шведу исполнилось 40 лет.

Публикация доступна в «твиттере» «Милана».

«Златан, ты не сравниваешь себя с людьми. Но ты нашёл того, кто с тобой на одном уровне. Сегодня твой день рождения, поздравляю. Я величайший. Помни это», — сказал Болт.

В настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы ахилла. Ожидается, что 40-летний швед вернётся на поле после октябрьской паузы на матчи сборных. Ранее сообщалось, что Ибрагимович заранее отпраздновал день рождения, чтобы пригласить на вечеринку сотрудников и футболистов «Милана». Если бы он праздновал юбилей 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на дне рождения, так как «Милан» проводит матч 7-го тура Серии А с «Аталантой».