Рой Кин выделил команды, которые считает претендентами на победу в английской Премьер-лиге

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин рассказал о командах, которые, по его мнению, поборются за победу в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022.



«Дело заключается в тренерах, послужной список Пепа Гвардиолы поражает воображение. Он знает, как выигрывать футбольные матчи, их трудно обыграть.



«Ливерпуль», несомненно, будет в числе претендентов, потому что они много забивают. Они пропустили три мяча в игре с «Брентфордом» и два гола в матче с «Манчестер Сити», так что это выглядит не очень хорошо, но у них есть блестящие игроки, которые ведут команду за собой вперёд, игроки мирового класса.



Я по-прежнему считаю, что у «Ливерпуля» и «Челси» есть шанс добиться успеха и опередить «Манчестер Сити», — цитирует Кина Mirror.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Челси» находится на 1-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе, «Ливерпуль» – на 2-м месте, у красных 15 очков. «Манчестер Сити» (14) – на 3-м месте в турнирной таблице.