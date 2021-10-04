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Манчини поделился мнением о восходящих звёздах сборной Италии

Манчини поделился мнением о восходящих звёздах сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией.

«Восходящие звёзды сборной Италии? Джанлуиджи Доннарумма начал играть очень рано. Он обладает прекрасными качествами и год за годом прогрессирует, чтобы считаться лучшим вратарём мира. Конечно, нам очень повезло иметь в составе такого вратаря на Евро-2020.

Думаю, и Федерико Кьеза ещё может прибавить. Он становится лучше во множестве аспектов, может похвастать хорошей физикой и техникой. Чтобы обрести стабильность, ему нужно прибавлять в плане психологии», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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