Газзаев: реформировать российский футбол нужно без привлечения всяких там голландцев

Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании», депутат Государственной Думы Валерий Газзаев высказался по поводу ситуации в российском футболе.
«Весь наш футбол действительно надо реформировать, раз мы 13 лет ничего не можем достичь на европейской арене У нас сегодня есть все возможности. Есть возможности поднять футбол на очень высокий уровень, на уровень лучших европейских стандартов. Но надо работать! И правильно реформировать футбол, не приглашая всяких там голландцев. У нас есть российский футбол и нужно следовать нашим традициям. Мы великая спортивная держава и должны достигать высочайших результатов», — приводит слова Газзаева Агентство городских новостей «Москва».
Ранее исполком Российского футбольного союза заказал исследование российского футбола и возможных путей его реформирования у нидерландской компании Hypercube. По итогам исследования нидерландскими специалистами был предложен план реформ.
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