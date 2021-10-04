У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия принял участие в «ДНК-шоу», которое выходит на видеосервисе PREMIER.
В ходе анализа у Джикии выявили два активных гена, из-за которых у игрока могут возникнуть проблемы с лишним весом. Это PPARG — ожирение при повышенном потреблении жиров. И LEP — избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином.
«Аппетит у меня хороший. Покушать очень люблю. Режим? Бывает, что нарушаю. Разговоры о том, что футболисты не должны ходить в рестораны, ничего не пить, с друзьями не встречаться — это выдумки диванных экспертов. Фастфуд? Тоже могу поесть.
Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже готовится к игре. На следующий день команда собирается на завтраке — все выспались, всё хорошо. А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить всё быстро в организме», — сказал Джикия.
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