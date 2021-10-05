Озил кинул манишку в сторону тренера после того, как тот оставил его на скамейке запасных

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил бросил манишку в сторону главного тренера команды Витора Перейры после того, как тот не стал выпускать его на поле в матче 8-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (2:1).

Публикация доступна в «твиттере» журналиста Окана Белтека.

Озил начал этот матч на скамейке запасных. На протяжении 40 минут второго тайма Месут разминался, однако так и не появился на поле.

«Самой большой мечтой Месута было ещё раз показать свои способности в Европе (полузащитник заболел гриппом перед матчем в Лиге Европы), но ему не повезло, потому что он заболел.



Озил приехал сюда, чтобы стать лидером команды и сделать «Фенербахче» чемпионом спустя семь лет. И он это сделает. Он покажет всему миру, кто он такой», — приводит слова президента «Фенербахче» Али Коча Goal.