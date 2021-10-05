Алексей Миранчук отреагировал на новость о травме Головина

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал травму полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.
«Только понял, когда написали где-то в СМИ, что у Головина опять какое-то повреждение. Очень расстроился. Много в команде травмированных», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.
Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы. Из-за повреждения Головин не сможет принять участия в матчах квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в октябре. Футболисту сделали МРТ, полузащитнику диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Такую же травму Головин получил в матче с Кипром.
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