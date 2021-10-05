В «Спартаке» пошутили про «Барселону» и сбой в соцсетях

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала сбой в социальных сетях, пошутив о ситуации в «Барселоне».



«Даже в «Барселоне» не так упала, как эти социальные сети», — говорится в сообщении.

Вчера, 4 октября, в «Фейсбуке», «Инстаграме» и других социальных сетях произошёл серьёзный сбой.

«Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. В матче 8-го тура испанской Примеры. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» принимал «Барселону». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0. Уже на 23-й минуте мадридцев вперёд вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса. А на 44-й минуте уже Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество «матрасников». Во втором тайме «Барселоне» так и не удалось переломить ситуацию. Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а «Атлетико» вполне мог довести счёт до крупного.