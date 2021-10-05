Криштиану Роналду поддержал друга, у которого скончалась жена

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал пост в поддержку своего друга футболиста Жозе Семеду, у которого на прошлой неделе скончалась супруга.
«Бывают моменты, когда всё отходит на второй план, в том числе и футбол. На прошлой неделе неожиданно ушёл из жизни прекрасный человек, наша дорогая Сорайя, замечательная мать и жена одного из моих лучших друзей, которых подарила мне жизнь.
Ничто не сможет утешить моего брата Жозе Семеду и всю его семью. Но сегодня, как и всегда, мы вместе переживаем это очень трудное время. Покойся с миром, мой друг. Мы никогда не забудем тебя», — написал Роналду в «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.
Жозе Семеду — давний друг Роналду, они знакомы ещё со времён выступлений за академию лиссабонского «Спортинга».
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