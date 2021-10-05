Неймар опубликовал ироничный твит после массовых сбоев в социальных сетях

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пошутил по поводу масштабных сбоев в социальных сетях.

«Только выходные Цукерберга и мои были испорчены? Или у кого-то тоже?» — написал Неймар в своём «твиттере».

4 октября в «Фейсбуке», «Инстаграме» и других социальных сетях, владельцем которых является Марк Цукерберг, произошёл серьёзный сбой.

Напомним, 3 октября «ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:0. Неймар, вышедший на поле в стартовом составе, был заменён во втором тайме. «ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (12) — на 7-м месте.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 5 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.