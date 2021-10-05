Глеб: в «Барселоне» идёт смена поколений. Сейчас даже Месси ничего бы не изменил

Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал ситуацию с неудачным стартом сине-гранатовых в текущем сезоне, а также выразил мнение о том, что сохранение Лионеля Месси не спасло бы команду.

«Сейчас идёт смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у «Барсы» был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду. Всё зависит от того, какую трансферную политику будет вести «Барселона», как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться ещё сезона два», — приводит слова Глеба официальный сайт «Матч ТВ».

После 8 туров чемпионата Испании «Барселона» располагается на девятом месте в турнирной таблице с 12 очками, имея при этом игру в запасе.