«Милан» готов предложить Пиоли новый контракт после лучшего старта в Серии А за 17 лет

Руководство «Милана» готово предложить новый контракт 55-летнему итальянскому специалисту Стефано Пиоли, возглавляющему красно-чёрных. Об этом информирует Football Italia со ссылкой на MilanNews.

Как отмечает источник, стороны уже обсуждают детали сделки. Руководство довольно впечатляющим стартом клуба в чемпионате Италии, который стал лучшим для россонери с сезона-2003/2004.

Действующий контракт с Пиоли рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, он возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, а его место мог занять Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент высшее руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.