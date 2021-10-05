«Милан» готов предложить Пиоли новый контракт после лучшего старта в Серии А за 17 лет

Руководство «Милана» готово предложить новый контракт 55-летнему итальянскому специалисту Стефано Пиоли, возглавляющему красно-чёрных. Об этом информирует Football Italia со ссылкой на MilanNews.
Как отмечает источник, стороны уже обсуждают детали сделки. Руководство довольно впечатляющим стартом клуба в чемпионате Италии, который стал лучшим для россонери с сезона-2003/2004.
Действующий контракт с Пиоли рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, он возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, а его место мог занять Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент высшее руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.
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