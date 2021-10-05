Лукаку: перед встречей с Россией нужно было завестись. Решил играть ради Эриксена

28-летний нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, как решил мотивировать себя перед стартом чемпионата Европы – 2020, прошедшего этим летом.

«Играть с Россией было сложно. Когда я был в «Интере», то проводил с Кристианом больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе. Играли в Call of Duty, развлекались по-всякому. О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевом собрании и просто заплакал. Ни на миг не переставал думать о нём.

По пути на стадион в Санкт-Петербург мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему как-то свою поддержку, показать ему, что я рядом. Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Напомним, на чемпионате Европы – 2020 Лукаку принял участие во всех пяти матчах за сборную Бельгии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.