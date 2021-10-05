В Италии рассчитывают получить 100% квоту заполняемости стадионов к началу 2022 года

В ближайшие недели стадионы в Италии готовы будут принять до 75% вместимости на матчи Серии А, при этом уже к концу 2021 года – началу 2022 года квота заполняемости может составить 100%. Об этом сообщает Football Italia.

Сейчас стадионы по-прежнему заполняются лишь на 50% из-за проблем, связанных с распространением COVID-19. При этом для посещения стадиона болельщики должны быть в масках, иметь сертификат, подтверждающий статус вакцинации, либо справку о недавно перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест за последние 48 часов.

Переход на 75% ожидается в связи с финалом Лиги наций, который принимает Италия, но на правительственном уровне это решение пока задерживается.



«На этой неделе обязательно будет указ и долгожданный ответ. Следующая цель — достичь 100%. Сейчас Италия имеет положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Мы хотим послать ощутимые признаки возвращения к нормальной жизни, и полная вместимость стадионов будет демонстрировать работу в этом направлении. Мы должны оставаться осторожными, но не бояться», — заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.