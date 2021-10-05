Яркое заявление Мбаппе о сборной и великолепное выступление Капризова. Главное к утру

Звёздный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с резким заявлением, Кирилл Капризов провёл яркий матч за «Миннесоту» на предсезонке НХЛ, а на Хабиба Нурмагомедова попытались напасть – главное к утру в подборке «Чемпионата».