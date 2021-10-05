Яркое заявление Мбаппе о сборной и великолепное выступление Капризова. Главное к утру
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Звёздный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с резким заявлением, Кирилл Капризов провёл яркий матч за «Миннесоту» на предсезонке НХЛ, а на Хабиба Нурмагомедова попытались напасть – главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти .
- Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».
- Зритель попытался напасть на Хабиба Нурмагомедова во время благотворительного вечера.
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- Бывший игрок «Фиорентины»: Кокорин напоминает мне кого угодно, только не футболиста.
- «Он ещё легко отделался». Чеченский болельщик рассказал, за что избили фаната «Спартака».
- Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в хоккейную сборную Швеции на ОИ-2022.
- Ван Гал — о деле Промеса: не думаю, что вызову в сборную игрока в такой ситуации.
- КХЛ: «Авангард» на выезде уступил «Автомобилисту», «Йокерит» прервал серию из 11 побед.
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