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Яркое заявление Мбаппе о сборной и великолепное выступление Капризова. Главное к утру

Яркое заявление Мбаппе о сборной и великолепное выступление Капризова. Главное к утру
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Звёздный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с резким заявлением, Кирилл Капризов провёл яркий матч за «Миннесоту» на предсезонке НХЛ, а на Хабиба Нурмагомедова попытались напасть – главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти .
  2. Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».
  3. Зритель попытался напасть на Хабиба Нурмагомедова во время благотворительного вечера.
  4. У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения.
  5. Бывший игрок «Фиорентины»: Кокорин напоминает мне кого угодно, только не футболиста.
  6. «Он ещё легко отделался». Чеченский болельщик рассказал, за что избили фаната «Спартака».
  7. Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в хоккейную сборную Швеции на ОИ-2022.
  8. Ван Гал — о деле Промеса: не думаю, что вызову в сборную игрока в такой ситуации.
  9. КХЛ: «Авангард» на выезде уступил «Автомобилисту», «Йокерит» прервал серию из 11 побед.
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