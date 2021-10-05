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Левандовски передумал уходить из «Баварии» и готов подписать новый контракт с клубом

Левандовски передумал уходить из «Баварии» и готов подписать новый контракт с клубом
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33-летний польский нападающий Роберт Левандовски намерен продлить контракт с мюнхенской «Баварией», несмотря на слухи о возможном уходе минувшим летом, сообщает Fichajes.

Как отмечает источник, это решение Левандовского может стать одним из ключевых для будущего мюнхенского клуба. В конце августа, сообщалось, что Роберт был намерен покинуть «Баварию» в поисках нового вызова в своей карьере. Однако, клуб не хотел продавать поляка дешевле чем за € 117 млн.

В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В текущем – на его счету 13 голов и одна голевая передача. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

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