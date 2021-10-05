Алекс Фергюсон в беседе с Хабибом отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов обсудили матч «красных дьяволов» с «Эвертоном» (1:1) в 7-м туре английской Премьер-лиги. Видео их беседы было опубликовано в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

«Соперники видели, что Роналду не играет», — сказал Фергюсон.

«Он вышел во втором тайме», — отметил Нурмагомедов.

«Я знаю, но всегда нужно выставлять своих лучших игроков в стартовом составе», — заявил знаменитый тренер.

36-летний Роналду не попал в стартовый состав и вышел на замену на 57-й минуте. В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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