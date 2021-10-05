Мбаппе — о нереализованном пенальти на Евро: после этого меня начали обзывать обезьяной
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего нереализованного пенальти в матче Евро-2020 со Швейцарией (3:3, 4:5 по пен.)
«Мне кажется, я мог бы получить больше поддержки после промаха. Но я никогда не стал бы просить этого, ведь из-за меня команда проиграла и не прошла дальше. Но нельзя смотреть на вещи слишком цинично: в самый разгар матча все разочарованы тем, что команда вылетела с турнира. Позже, в раздевалке, игроки подошли ко мне и подбодрили.
Что меня потрясло больше всего, так это то, что после этого промаха меня начали обзывать обезьяной в социальных сетях. Я правда нуждался в поддержке, ведь я так же, как и все, хотел пройти дальше», — приводит слова Мбаппе Goal.
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