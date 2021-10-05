Переговоры между «Ювентусом» и Дибалой о продлении контракта находятся на завершающей фазе

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Calciomercato. Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2025 года, а сами переговоры находятся на завершающей стадии.

Действующий контракт аргентинца истекает в июне 2022 года.

27-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти играх за туринцев в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (18). Также команда выступает в Лиге чемпионов. После двух туров итальянский клуб возглавляет группу Н с шестью очками.