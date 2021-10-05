«Чемпионат» готов бесплатно показывать все матчи РПЛ вместе с Okko

Мультимедийный сервис Okko рассказал о готовности показывать матчи Российской Премьер-Лиги вместе с «Чемпионатом» в случае победы в тендере. Игры каждого тура в среднем качестве с интершумом будут доступны для просмотра на нашем портале бесплатно. Также ключевые матчи тура будут показаны в эфире федеральных каналов «РЕН ТВ» и Первый канал.
Подписчики Okko Спорт смогут смотреть все матчи в высоком качестве, с несколькими звуковыми дорожками, комментариями от редакции сервиса, возможностью одновременного просмотра нескольких игр и др. Подписчикам также будут доступны аналитические передачи и лайв-аналитика.
«Наши технические возможности и экспертиза профессионалов мирового уровня позволяют обеспечивать бесперебойные качественные трансляции и создавать уникальный редакционный контент.
С нетерпением ждём информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола», — цитирует генерального директора Okko Спорт Олега Манжу «РБК-Спорт».
Ранее стало известно, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ.
- 5 октября 2021
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